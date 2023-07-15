Ніч була неспокійна, є влучання, – ЗСУ про атаку росіян

Цієї ночі російські терористи вкотре атакували мирні населені пункти України. на жаль, не минулося без влучань.

Окупанти не полишають своїх задумів щодо Півдня, який ворогу поперек горла. Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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Є влучання на Запоріжжі

Агресор дійсно нервується безпосередньо на тих напрямках, що прилягають до прифронтових територій, де вбачає можливе зосередження резервів Сил оборони, не розуміючи, звідки чекати чергового удару.

Окупанти потерпають на Запорізькому напрямку, де на суходолі їх суттєво притісняють наші підрозділи. Ворог дуже занепокоєний тим, як будуть розвиватися події через річку Дніпро. Саме тому атаки не припиняються на області, які прилеглі, зокрема, до прифронтової Херсонщини.

На Миколаївщині було знищено 3 безпілотники типу "Шахед", якими ворог намагався вчергове вночі атакувати південні регіони. Була потужна робота (на Запоріжжі – 24 Канал). Працювали сили протиповітряної оборони. На жаль, є влучання, але підсумки нічної атаки ще підбиваються,

– зазначила Гуменюк.

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Зверніть увагу! Вночі 14 липня російські терористи атакували нашу державу 17-ма "Шахедами". Майже всі – 16 дронів вдалося збити. У Кривому Розі є влучання.

Унаслідок атаки пошкоджено комунальне підприємство. Також зачепило 2 двоповерхові житлові будинки та транспортне підприємство. Постраждав 56-річний чоловік.