Атака "Шахеда" на Верховну Раду: у парламенті розповіли, чи злякалися депутати

Кілька днів поспіль країна-агресорка завдає ударів по українській столиці з повітря. Під час однієї із атак "Шахед" залетів в урядовий квартал. У Верховній Раді поділилися емоціями з цього приводу.

Уночі 7 вересня росіяни здійснили повітряну атаку на Київ, запустивши по ньому "Шахеди". Уламки одного із ворожих дронів впали біля будівлі Верховної Ради. Сергій Євтушок, перший заступник голови Комітету з питань регламенту і депутатської етики, в ефірі телемарафону прокоментував цей інцидент, передає 24 Канал.

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Чи перелякалися нардепи

Євтушок підтвердив, що в урядовому кварталі були знайдені уламки "Шахеда". Це свідчить, на думку чиновника, про недостатньо побудований захист кварталу, де розташовані будівлі Кабміну, Офісу президента, парламенту.

Нардеп припустив, що ціллю окупантів могла бути Верховна Рада. Адже вона є важливим символом становлення української незалежності.

Водночас посадовець висловив здивування, що парламент був атакований саме уночі. Втім, можливо, у цей час ворогові було простіше проникнути у квартал поза видимістю систем ППО.

Можливо, він прямував в інші будівлі урядового кварталу. Але те, що він вже з'явився в урядовому кварталі, свідчить про необхідність посилювати системи ППО,

– наголосив Євтушок.

На запитання журналіста, чи почали депутати після цього інциденту почувати себе менш захищеними, посадовець відповів заперечно.

Якщо відверто, то ні. Хвилювання жодного немає. Більше того, під час засідань, коли лунає тривога, не всі виходять із сесійної зали. Хоча зараз повідомлення такі, що може бути атака балістикою. Наші представники комендатури наполягають на тому, аби ми спускалися в укриття,

– розповів Євтушок.

До слова, під час атаки 7 вересня усі ворожі цілі над Києвом були знищені, уламки впали у 4-ох локаціях.