Ракета атакувала Калинівську громаду: на Вінниччині зросла кількість постраждалих

Вночі 1 вересня російські військові атакували Вінницьку область "Калібром". На жаль, не минулося без "прильоту". Внаслідок ракетного удару постраждали близько 10 людей.

Так, внаслідок ракетного обстрілу отримали поранення 8 людей. Про це з посиланням на власні джерела повідомили ЗМІ.

Читайте також Уламки впали на заводі, загинули 2 молодих охоронці: усе, що відомо про удар по Києву 30 серпня

Попередньо, без жертв

Журналісти зазначили, що внаслідок влучання російської ракети поранення від скла, вибитого вибуховою хвилею, отримали восьмеро людей. Їм надають необхідну медичну допомогу. Попередньо, жертв немає.

На сайті Калинівської міської ради повідомили, що вночі у громаді був "приліт".

У наслідок падіння осколків ракет є поранені, пошкоджений цивільний автотранспорт та цивільні будівлі,

– розповіли в мерії.

Зверніть увагу Росія вдвічі збільшила виробництво ракет: хто їй допомагає отримувати західні технології

Що відомо про нічну атаку на Вінниччину