Авто розплавлені, як у "Термінаторі", метал стікав із кров'ю: Ігнат у роковини удару по Вінниці
Рік тому, 14 липня 2022 року, Росія завдала моторошного ракетного удару по Вінниці. Внаслідок прильоту відразу трьох "Калібрів" по центру міста загинуло 29 людей.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пригадав той день, передає 24 Канал. Він розповів журналістам, що побачив, коли прибув на площу у Вінниці, яка стала мішенню російських ракет.
Читайте тут Моторошний ракетний обстріл Вінниці: все, що відомо про атаку ворога 14 липня
Побачене було справжнім жахіттям
Журналістка спитала Юрія Ігната, що він подумав у той день. На це речник виду військ підкреслив, що це був не перший випадок терористичної атаки з боку Росії.
Сам він упродовж тривалого часу мешкав у Вінниці. І добре знав цю площу. Нею, за словами Юрія Ігната, прогулювалися мирні люди, жінки з візочками. Та й узагалі цю площу вважають другим центром міста. Крім того, вона розташована неподалік залізничного вокзалу.
Важко було повірити в це. Коли побачив розплавлені машини, як в "Термінаторі", тече метал перемішаний з кров’ю. Це було жах, це жахливо. Розуміючи, що відбулося, треба було відразу доносити світу, показувати черговий терористичний акт,
– наголосив він.
В ефірі Юрій Ігнат додав, що по Вінниці того моторошного дня влучили відразу три "Калібри". Він підкреслив, що трагедії можна було б оминути, якби Україна вже тоді мала F-16, які досі гостро необхідні для захисту неба над нашою країною.
Ракетний удар по Вінниці 14 липня 2022 року: що відомо
- Зауважимо, що повітряна тривога у Вінницькій області того дня пролунала о 10:13. А вже о 10:46 надійшла інформація про вибух, який чули в обласному центрі. За лічені хвилини це підтвердили у міській раді. Причому зазначали, що було відразу кілька вибухів.
- Невдовзі стало відомо, що окупанти влучили у Будинок побуту "Ювілейний". Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки, розташовані неподалік. Також відомо про те, що часткових руйнувань зазнав медично-діагностичний центр.
- Цей моторошний ракетний удар забрав життя 29 людей. На жаль, серед загиблих були й маленькі українці.