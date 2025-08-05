У ніч 4 серпня було завдано ударів по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму. Внаслідок атаки ворог, зокрема, втратив літак Су-30СМ, ще один було пошкоджено. Крім того, були уражені три літаки Су-24.

У Службі безпеки України повідомили про атаку безпілотниками ЦСО "А" по ключовій авіабазі росіян для операцій в Чорному морі. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан пояснив у розмові з 24 Каналом, яких збитків зазнали окупанти після удару по аеродрому в Саках.

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Яких втрат зазнала російська авіація після удару по Саках?

Світан наголосив що цей аеродром в Криму росіяни використовують як базу морської авіації. Поруч з ним у Новофедорівці розташовані склади. На аеродромному полі розміщені радіотехнічні війська, локатори, зенітно-ракетні комплекси, серйозна система управління, вузол зв'язку, штаби.

Це доволі важливий вузол росіян, що управляє Південним фронтом – Херсонським напрямком. Тому управління роботою засобів ураження по Херсону, зокрема авіаційної компоненти, ведеться саме з аеродрому Саки,

– пояснив льотчик-інструктор.

Військовий експерт нагадав, що ця авіабаза перебуває під ударами українських сил з 2022 року. Проте росіяни підтягнули туди серйозну систему ППО, яка прикривала Саки з боку Керчі та Кримського мосту.

Проте СБУ добре підготувалась. Також контррозвідка провела роботу на місці, було знято інформацію з супутників, тому що влучити по літаку безпілотниками дуже складно без дорозвідки, коректування,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Потім, як зауважив військовий експерт, була накопичена достатня кількість безпілотників, які зайшли з моря. Завдяки добре підготовленій операції було відмінусовано понад ланки російських літаків – п'ять одиниць.

Три фронтових бомбардувальників Су-24. Це доволі серйозна машина, хоч і старого радянського зразка, але доволі небезпечна. В Україні їх також використовують,

– пояснив він.

Багатофункціональний винищувач Су-30, створений на базі Су-27М, використовується у морській авіації. Він має гарну авіоніку, добре працює по землі та по морю. Нещодавно пару Су-30 відмінусовали ГУР у Новоросійську. Цього разу у Саках, як відзначив Світан, один такий винищувач знищений, другий – пошкоджений.

Для звільнення Криму спочатку не потрібна наземна операція. Необхідно спочатку завдавати ударів далекобійними засобами ураження – безпілотниками, ракетами,

– наголосив Роман Світан.

Україна має, за його словами, практично увесь спектр далекобійних ракет – від 200 до 300 кілометрів дальністю ураження, якими можна накрити увесь Крим.

Нагадаємо, що вночі 4 серпня у тимчасово окупованому Криму дрони атакували аеродром Саки. Внаслідок удару було уражено склад авіаційного озброєння, три літаки Су-24, знищено один літак Су-30СМ, ще один зазнав пошкоджень. Зазначимо, що вартість одного літака Су-30СМ складає приблизно до 50 мільйонів доларів.