Майже 110 років: у Харкові довелось зруйнувати історичну будівлю, по якій вгатили росіяни

Вночі 3 листопада російські окупанти запустили майже 40 дронів-камікадзе по Україні. Під ударом, зокрема, опинився Харків.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу про наслідки ворожої атаки на місто. Дуже постраждала цивільна інфраструктура, але люди потроху оговтуються і розбирають завали.

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Так, російські окупанти влучили по коледжу, якому майже 110 років. Будівлю зводили саме як училище в 1914–1915 роках. З огляду на її аварійний стан, фасад довелось обвалити. Однак міський голова Ігор Терехов зазначив, що освітній заклад відновлять.

Що ще зруйнували росіяни

Унаслідок дронової атаки було знищено приватну СТО, яка належить волонтеру Олександру. Однак чоловік збирається відновлювати своє дітище.

Тут було все – усі інструменти й запчастини,

– поділився Олександр.

Крім того, ворог зруйнував адмінбудівлю, у якій певний час проживали внутрішньо переміщені особи. Але на момент удару в ній уже нікого не було.

Чи були постраждалі внаслідок атаки

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місцях влучання кілька людей звернулись до лікарів з наслідками реакції на стрес. Серед них двоє дітей.

Поранених і загиблих, на щастя, немає.

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