Прогриміло вже близько 20 вибухів: у Воронежі бідкаються на атаку дронів та дим у місті

Російський Воронеж увечері в суботу, 10 січня, опинився під атакою безпілотників. У регіоні скаржаться на велику кількість вибухів, працюють сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка та місцеві телеграм-канали. У мережі також з'явилися кадри, на яких чути вибухи над містом.

Дивіться також Частина окупованої Донеччини знеструмлена внаслідок атаки БпЛА

Що відомо про атаку дронів на Воронеж?

У російських телеграм-каналах повідомляють, що над Воронежем пролунало близько 20 вибухів. За словами очевидців, над містом працює протиповітряна оборона, над одним із районів, як зазначається, здіймається дим.

Вибухи у Воронежі: дивіться відео

Зокрема, згідно з оприлюдненою інформацією, гучно було на лівому та правому березі, а також на околицях. Станом на момент публікації повідомлення про влучання чи постраждалих внаслідок цього не надходила.

Воронеж під атакою дронів: дивіться відео

Де раніше чули вибухи у Росії?