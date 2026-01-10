Укр Рус
24 Канал Новини світу Прогриміло вже близько 20 вибухів: у Воронежі бідкаються на атаку дронів та дим у місті
10 січня, 21:52
2

Прогриміло вже близько 20 вибухів: у Воронежі бідкаються на атаку дронів та дим у місті

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У Воронежі ввечері 10 січня сталося близько 20 вибухів через атаку дронів.
  • Повідомлень про влучання чи постраждалих під час атаки поки не надходило.

Російський Воронеж увечері в суботу, 10 січня, опинився під атакою безпілотників. У регіоні скаржаться на велику кількість вибухів, працюють сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка та місцеві телеграм-канали. У мережі також з'явилися кадри, на яких чути вибухи над містом.

Дивіться також Частина окупованої Донеччини знеструмлена внаслідок атаки БпЛА 

Що відомо про атаку дронів на Воронеж?

У російських телеграм-каналах повідомляють, що над Воронежем пролунало близько 20 вибухів. За словами очевидців, над містом працює протиповітряна оборона, над одним із районів, як зазначається, здіймається дим. 

Вибухи у Воронежі: дивіться відео

Зокрема, згідно з оприлюдненою інформацією, гучно було на лівому та правому березі, а також на околицях. Станом на момент публікації повідомлення про влучання чи постраждалих внаслідок цього не надходила.

Воронеж під атакою дронів: дивіться відео

Де раніше чули вибухи у Росії?

  • Минулої ночі українські дрони уразили нафтобазу "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області. Цей склад використовується для постачання пального підрозділам російських окупаційних сил.

  • До цього підрозділи Сил оборони України вдарили по російській нафтобазі "Осколнефтеснаб" біля Котла Бєлгородської області. Відомо, що уражений об'єкт є одним з тих, що забезпечує пальним російську армію.

  • Ще раніше далекобійні безпілотники СБУ вдарили по арсеналу ГРАУ в Костромській області. Також було уражено нафтобазу "Геркон Плюс" під Липецьком. На місцях відповідних уражень сталися пожежі.