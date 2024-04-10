Окупанти вдарили двома КАБами по Вовчанську: зруйнована поліклініка

Російські окупаційні війська продовжують завдавати удари по українських містах. Так, під атакою ворога опинився Вовчанськ Харківської області.

Відомо, що саме запустили по Вовчанську окупанти. Про це розповів голова Харківської ОВА.

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Наслідки удару противника

Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА, повідомив про наслідки від атаки ворога.

За його словами, окупанти випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську. Він повідомив, що внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка.

Синєгубов заявив, що наразі відомо про одного постраждалого.

На цю хвилину відомо про одного постраждалого, 34-річний чоловік з уламковими пораненнями госпіталізований до медичної установи,

– повідомив голова Харківської ОВА.

Цю інформацію він оприлюднив о 14:38.

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