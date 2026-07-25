Єкатеринбург приймає естафету: там задимівся склад Wildberries

Україна продовжує кампанію ударів по складах найбільшого російського маркетплейсу Wildberries. Цього ранку під атакою опинилися об'єкти компанії в Єкатеринбургу.

Під ранок дрони атакували Єкатеринбург. У мережі з'явилися кадри масштабної пожежі на місці прильоту.

Що відомо про атаку на Wildberries в Єкатеринбургу?

Щоб уразити склади в Єкатеринбургу, дрони подолали відстань у близько 1750 кілометрів. Це вже восьмий атакований склад компанії за місяць.

Пожежа в місті після атаки дронів / Фото соцмережі

Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко зауважив, що безпілотники трохи не долетіли до самих складів. Попередньо, на території Wildberries загорілася парковка.

У будь-якому разі доля логістичного хабу в Єкатеринбурзі вже визначена.

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Задимілося на території Wildberries: дивіться відео

Інший ракурс пожежі в Єкатеринбургу: дивіться відео

Прилетіло в Єкатеринбурзі: дивіться відео

Нагадаємо, що українські дрони вже навідалися і понищили наступні склади Wildberries:

в Електросталі, Московська область;

в Краснодарі, Краснодарський край;

в Невинномиську, Ставропольський край;

селищі Шушари, Санкт-Петербург;

селищі Уткина Заводь, Санкт-Петербург;

в Сімферополі, Крим;

в Котовську, Тамбовська область.

За даними естонської розвідки, українські далекобійні удари по складах маркетплейса Wildberries можуть завдати економіці Росії збитків до 2 мільярдів доларів.

За словами екс-співробітника СБУ Івана Ступака, склади Wildberries стали ціллю ЗСУ не лише через можливі зв'язки компанії з російською владою, а й тому, що через маркетплейс закуповують спорядження для армії Росії. Він також вважає, що такі удари створюють економічний і психологічний тиск на країну, адже викликають невдоволення серед населення. За його оцінкою, вже пошкоджено близько 10% потужностей компанії.

Тим часом в ISW вважають, що удари ЗСУ по складах Wildberries можуть змусити Росію перекидати більше систем ППО для захисту тилових об'єктів.