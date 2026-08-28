Дрони атакували НПЗ у Ярославлі: на місці вирує масштабна пожежа

Вранці 28 серпня російське місто Ярославль опинилося під ударами дронів. У місті прогриміли вибухи. Над місцем прильоту утворилася хмара диму.

О 5:34 для Ярославської області оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою безпілотників.

Що відомо про атаку на Ярославль?

Губернатор області Михайло Євраєв оголосив про тимчасове перекриття руху на виїзді з Ярославля в бік Москви. Через безпекові заходи транспорт не пропускають на ділянці від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною.

Як зазначає видання BBC, у такий спосіб влада регіону зазвичай повідомляє про атаку безпілотників на промзону, де розташований, зокрема Ярославський НПЗ, який вже не раз атакував дрони.

Зауважимо, що йдеться про "Славнефть-Янос", один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Середній обсяг переробки становить близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Тим часом моніторингові канали підтверджують удар по НПЗ та публікують кадри наслідків атаки.

Дрони атакували Ярославль / Фото з соцмережі

Ярославль під атакою дронів: дивіться відео

Пасажири автобуса фіксують "бавовну": дивіться відео

У Ярославлі гучно: дивіться відео

У російському Ярославлі щось горить: дивіться відео

Росіяни не стримують емоцій на тлі атаки: дивіться відео

У Ярославлі НПЗ сильно задимівся: дивіться відео

Масштабна пожежа на НПЗ у Ярославлі: дивіться відео

Нагадаємо, що завдяки зусиллям українських сил один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) у Кстово Нижегородської області – призупинив переробку сирої нафти.

Внаслідок атак зупинив роботу і Пермський НПЗ Росії. На заводі вийшло з ладу близько 86% потужностей первинної переробки нафти. За даними супутникових знімків, пошкоджені три установки, які разом могли переробляти 11,3 мільйонів тонн нафти на рік. Частина обладнання потребує тривалого ремонту.

Раніше повідомлялося, що внаслідок українських ударів повністю зупинив роботу Орський нафтопереробний завод в Оренбурзькій області Росії.

За словами тамтешнього губернатора, пошкоджено важливе обладнання. Через санкції його ремонт може тривати до шести місяців, тому область готується отримувати пальне з інших регіонів.

У липні виробництво нафтопродуктів у Росії було на 19,3% нижчим, ніж торік. Через дефіцит бензин і дизель подорожчали більш ніж на 18% від початку року, а на деяких АЗС знову з'явилися черги.