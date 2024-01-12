Нічна атака по хуситах в Ємені: у Міноборони Британії розповіли подробиці

США та Велика Британія вночі 12 січня завдали ударів по військових об'єктах хуситів в Ємені. У Лондоні повідомили деталі цієї атаки.

Британські війська для завдання ударів по хуситах застосували чотири винищувачі, які запускали керовані бомби. Відомо, що їх також підтримував літак-заправник.

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Удари по ключових об'єктах

Сили коаліції визначили ключові об'єкти, залучені до атак по військових та цивільних кораблях, і погодилися провести ретельний скоординований удар, щоб зменшити можливості хуситів порушувати міжнародне право таким чином,

– заявили в оборонному відомстві.

Аби завдати ударів, використовували чотири літаки RAF Typhoon FGR4 за підтримки танкера-дозаправника "Вояджер". Відомо, що літаки використовували керовані бомби Paveway IV для завдання точних ударів по двох об'єктах хуситів.

Як зазначили у відомстві, однією з них був майданчик у Бані на північному заході Ємену, який використовувався для запуску розвідувальних та ударних дронів.

"Іншим місцем, ураженим нашими літаками, був аеродром в Аббсі. Розвідка показала, що він використовувався для запуску як крилатих ракет, так і безпілотників над Червоним морем. Наші літаки виявили і мали кілька ключових цілей на аеродромі", – повідомили в Міністерстві оборони Британії.

У Міноборони Британії зазначили, що при плануванні ударів особлива увага приділялася мінімізації будь-яких ризиків для цивільного населення.

Детальні результати ударів оцінюються, але перші ознаки свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству підірвана,

– підсумували у Міноборони Британії.

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