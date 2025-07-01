Балкон вивернуло зсередини, – жителька Запоріжжя прокоментувала нічну атаку
- У ніч на 1 липня росіяни атакували Запоріжжя дронами, пошкодивши багатоповерхівки, приватні будинки та підприємство.
- Унаслідок атаки пошкоджено шість багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, а також квартиру 75-річної переселенки з Василівки.
У ніч проти 1 липня росіяни атакували Запоріжжя дронами. Постраждали багатоповерхівки, приватні будинки та підприємство.
Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки обстрілу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.
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Росія обстріляла житловий будинок
Унаслідок нічного удару по Шевченківському району Запоріжжя пошкоджено шість багатоповерхівок і понад 20 приватних будинків. Вибуховою хвилею вибило вікна, зруйновано балкони, а уламки посікли фасади будівель.
Внаслідок російської атаки пошкоджено також квартиру 75-річної переселенки з Василівки. Під час вторгнення її будинок там постраждав від влучання снаряда. У Запоріжжі вона орендує квартиру і знову опинилася в епіцентрі обстрілу.
Балкон прямо вивернуло зсередини, звисає прямо на вулицю. І вікна побило – на балконі, в кімнаті та в кухні,
– розповіла жінка.
Також, вона додала, що дуже злякалась, хоч вже була свідком жахливого обстрілу.
Фахівці аварійно-рятувальної служби "Кобра" розбирають зруйновані конструкції. Комунальні служби з самого ранку закривають вибиті вікна плитами OSB та допомагають ліквідовувати наслідки.
Нагадаємо, 1 липня по Запоріжжю росіяни завдали чотири удари. на території одного з підприємств виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.
Близько другої ночі місцева влада інформувала про роботу ППО та вибухи в області. Ще один із БпЛА вдарив за межами міста.