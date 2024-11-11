Росіяни вгатили по самому центру Запоріжжя: депутатка райради розповіла деталі авіаударів

Вночі 11 листопада росіяни здійснили три авіаудари по Запоріжжю. Також два КАБи потрапили у промислову зону. У місті дуже значні руйнування. Окупанти вдарили по самісінькому центру Запоріжжя, де дуже тісні житлові забудови.

Внаслідок атаки було поранено 22 людей. Про це 24 Каналу розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.

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Ситуація в Запоріжжі складна

Аліса Сисоєва зазначила, що зараз відомо про 22 поранених. Можливо, протягом дня кількість людей, які постраждали, буде збільшуватись. Серед поранених унаслідок цього удару є п'ятеро дітей.

Усі люди, якім була необхідна допомога, були госпіталізовані. Уже вдалося поспілкуватися з людьми на місці удару. Дійсно всі шоковані, розповідають, що прокинулись від диму, вибухів. Тому що це був вечір, що багато людей вже почали засинати. На жаль, продовжується цей терор,

– сказала вона.

Також внаслідок обстрілу була поранена труба газопроводу. Крім людських жертв, зруйнованих будівель, щоразу після цих обстрілів у Запоріжжі страждають комунікації.

"З 22 вересня росіяни розпочали активно закидати Запоріжжя КАБами. Навіть зараз досі триває ліквідація тих ударів, які були по домівках у вересні. Враховуючи те, що вони постійно обстрілюють обласний центр, щотижня у нас прилітає. Навіть не встигають комунальники відремонтувати ті будинки, які були пошкоджені раніше", – підкреслила депутатка.

Буває й так, що росіяни знову обстрілюють ті ж міста, по яких вони вдарили раніше. Зокрема, минулого тижня росіяни знову вдарили по будинках у Запоріжжі, які щойно відремонтували комунальники, позакривали дахи, вікна. Тому наразі ситуація в Запоріжжі залишається дуже важкою.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Запоріжжя загинув чоловік. За даними ОВА, кількість поранених внаслідок ворожого авіаудару збільшилась до 22 осіб. Вісім людей госпіталізували до лікарні, серед них – 4-річний хлопчик.