На Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджені багатоповерхівка й гуртожиток
- У Запорізькій області пошкоджені багатоповерхівка й гуртожиток внаслідок російської атаки, вибуховою хвилею вибиті вікна в понад 50 помешканнях.
Агресор завдав щонайменше 4 ударів по Запоріжжю, що призвело до руйнувань на кількох підприємствах і пожеж.
У ніч на 17 червня російські загарбники здійснили чергову комбіновану атаку на Україну. У Запорізькій області зазнали пошкоджень багатоповерхівка й гуртожиток.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Івана Федорова.
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Які наслідки атаки Росії на Запоріжжя 17 червня
Внаслідок атаки Росії на Запоріжжя пошкоджена багатоповерхівка й гуртожиток. Вибуховою хвилею вибиті вікна в понад 50 помешканнях. Також понівечені майже 30 гаражів у гаражному кооперативі.
На щастя, минулося без постраждалих, зазначив Іван Федоров.
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Наслідки атаки Росії на Запоріжжя 17 червня: дивіться відео
Раніше голова ОВА повідомляв, що агресор завдав по Запоріжжю щонайменше 4 ударів. Є руйнування на кількох підприємствах. Там спалахнули пожежі.
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