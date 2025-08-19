Зранку 18 серпня російська армія вдарила по Запоріжжю. Ворог вдарив по місту ракетами, вбивши трьох цивільних.

Поліція показала перші хвилини підступного удару по Запоріжжю. Про це пише 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Як відбувся ракетний удар по Запоріжжю 18 серпня?

На місце, куди російська армія вдарила ракетою, одразу ж прибули всі екстрені служби, зокрема патрульні поліцейські. У перші хвилини після атаки вони почали роботу та допомогу постраждалим.

Для забезпечення безпеки та порядку поліціянти перекрили дорогу поблизу місця події й регулювали дорожній рух. Вони також надали допомогу медикам і рятувальникам, транспортували постраждалих до лікарень і спрямовували людей у безпечні місця.

Усі служби працювали як єдиний злагоджений механізм – щоб урятувати якомога більше життів,

– написав Білошицький.

На жаль, трьох людей врятувати не вдалося, мирні жителі загинули. Кілька десятків жителів Запоріжжя отримали травми різного ступеня тяжкості.

Моменти після російської атаки по Запоріжжю: відео

Що відомо про удар по Запоріжжю?

Близько 09:00 швидкісна балістична ціль досягла Запоріжжя. Ракета намагалася прицільно вдарити по критичній інфраструктурі міста, однак в епіцентрі атаки опинилися мирні жителі. Постраждалі дістали вибухові травми та осколкові поранення. Медики надають їм допомогу, декому з них провели невідкладні операції.

Зранку 19 серпня очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 36. Лікарі врятували зокрема двох дітей – 16-річну дівчину та 14-річного хлопця.

Зазначимо! Володимир Зеленський прокоментував російські обстріли України 18 серпня. За його словами "ворог свідомо влучає по українцях, убиваючи їх". І ці дії Кремль робить на тлі розмов світових лідерів, що є показовим і цинічним кроком.

Навіщо Росія продовжує свідомий терор українців?

Російський політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що Кремль продовжує обстріли України, щоб впливати на своїх виборців. Володимир Путін хотів би, щоб наслідки атак бачили у США. Однак його прагнення показати свою "силу", за словами Галлямова, є важливішим за демонстрацію для Дональда Трампа готовності завершити війну.