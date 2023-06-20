Одна з найскладніших ночей: яка причина активізації ракетного терору Запоріжжя
Вночі 20 червня Росія знову атакувала Запоріжжя ракетами. Ворог атакує місто вже третю ніч поспіль. Загарбники посилили обстріли обласного центру, бо ЗСУ успішно звільняють населені пункти Запорізької області з-під російської окупації.
Таку думку 24 Каналу озвучив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. За його словами, атака на Запоріжжя у ніч на 20 червня була наймасованішою.
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"Напевно, це одна з найнапруженіших ночей за 2 місяці. Досить довго обласний центр був у відносному спокої, не було прильотів С-300. Хочу наголосити, що це третя ніч, коли Запоріжжя обстрілюють. Сьогодні це були наймасованіші удари", – зауважив депутат.
ЗСУ звільняють населені пункти області
Аскад Ашурбеков зазначив, що за минулі 10 днів ЗСУ деокупували 8 населених пунктів у Запорізькій області. До прикладу, днями у Міноборони заявили про звільнення села П'ятихатки у Запорізькій області.
П'ятихатки – дуже важливий населений пункт за декілька кілометрів від Василівки, яка є одним з логістичних центів окупантів. Василівка – це ключ до наступу на Мелітополь, Токмак. Окупанти розуміють стратегічне значення просування ЗСУ у цьому напрямку, тому намагаються активізувати саме удари по цивільній інфраструктурі,
– пояснив він.
Депутат Запорізької обласної ради підкреслив, що в активізації ракетного терору Запоріжжя росіяни можуть вбачати 2 варіанти розвитку подій:
- Паніка цивільного населення. Масовий виїзд із Запоріжжя та завантажена логістика, щоб ЗСУ не могли перекидати техніку, зброю тощо;
- Активізація потенційних колаборантів, які б надавали інформацію про позиції ЗСУ.
Він наголосив, що ні перший, ні другий варіант не матимуть ніякого результату для російських загарбників.
Ашурбеков про атаку на Запоріжжя вночі 20 червня: дивіться відео
Масована атака по Запоріжжю у ніч на 20 червня: що відомо
- Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що мішенями окупантів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.
- Він підкреслив, що інформація про постраждалих людей не надходила.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що по Запоріжжю та його околицях окупанти випустили 7 ракет С-300.
- Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв о 6 ранку написав, що після неспокійної гучної ночі станом на ранок ситуація в обласному центрі стабільна. Він додав, що люди та житлові будинки не постраждали. Усі комунальні системи міста в нормі.