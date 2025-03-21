У Запоріжжі після атаки горів дитячий садок, ресторан, будинки: жахливі фото після удару
- 21 березня Росія завдала удару по Запоріжжю, що спричинило руйнування, пожежі, 2 загиблих та 4 поранених.
- Рятувальники ліквідували пожежі в ресторані, дитячому садку, будинках, квартирі.
Ввечері 21 березня Росія завдала удару по Запоріжжю. Це спричинило руйнування, пожежі, є поранені та, на жаль, загиблі.
ДСНС працює на місцях пожеж, розбирає завали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
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Що відомо про наслідки атаки на Запоріжжя
Ввечері 21 березня Запоріжжя опинилися під ворожим обстрілом.
Внаслідок злочинної російської атаки за останніми даними загинули 2 людей, ще 4 – постраждали.
Рятувальники ліквідували пожежу площею 70 квадратних метрів у місцевому ресторані, дачному будинку, дитячому садочку. Горіли також 30 квадратних метрів квартири на 7 поверсі дев'ятиповерхівки.
1 приватний житловий будинок зруйновано, ще 2 – пошкоджено. Вибухова хвиля та уламки пошкодили і сусідні будинки.
За інформацією Суспільного, горів заклад громадського харчування.
На місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу працюють усі екстрені служби міста.
Наслідки російського удару по Запоріжжю: фото ДСНС
ДСНС ліквідують наслідки російського удару по Запоріжжю: дивіться відео