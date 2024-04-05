Росія атакувала Запоріжжя: у США назвали ракетний удар "жахливою тактикою"

Російські військові завдали підступного і цинічного удару по Запоріжжю 5 квітня. По місту били двічі з різницею у 40 хвилин. На це вже відреагували у США.

Відреагувала на ракетний удар по Запоріжжю, внаслідок якого загинули 4 людей, посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона написала допис на своїй сторінці у мережі X.

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Мета Росії – вбити рятувальників і журналістів

Бріджит Брінк наголосила, що дії Росії – "жахлива тактика". А її мета – вбити як рятувальників, так і представників медіа, котрі прибули на місце події.

Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя, вбивши трьох людей (за оновленими даними вже чотирьох – 24 Канал) ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин – жахлива тактика, яка, вочевидь, мала на меті вбити працівників екстрених служб та журналістів на місці події,

– наголосила пані посол США в Україні.

Як зазначила Бріджит Брінк, Росію повинні притягнути до відповідальності за злочини, скоєні проти українського мирного населення.

Що відомо про атаку по Запоріжжю

Звернімо увагу, що про вибух у Запоріжжі стало відомо близько 15:15. Уже за кілька хвилин у місті пролунали повторні вибухи.

Як зазначили у Нацполіції, Росія вдарила по Запоріжжю спочатку трьома ракетами. Через 40 хвилин ворог завдав повторного удару. Тоді використали ще дві ракети, якими атакували те саме місце, що й під час першого удару.

Як зазначив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, станом на 20:36 загинули 4 людей. Також понад 20 людей зазнали поранень.

Після ударів по Харкову та Запоріжжю 5 квітня у МВС звернулися до цивільних українців. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що у відомстві регулярно ініціюють перегляд Інструкцій з реагування, щоб уникнути жертв серед своїх працівників.

Вкотре закликаємо цивільних: під час повітряної тривоги обов'язково необхідно перебувати в укриттях та дотримуватися рекомендацій поліцейських чи місцевої влади. Жодна термінова справа не вартує здоров'я чи життя,

– наголосив він.

Наголошуємо, що російські військові неодноразово завдають таких підступних і цинічних ударів. На одне і те ж місце вони спрямовують ракети та дрони-камікадзе з інтервалом. Так, під час атаки по Харкову загинули троє рятувальників, які прибули на місце прильоту "Шахеда", щоб ліквідувати наслідки.