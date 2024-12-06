У Запоріжжі зросла кількість жертв і постраждалих: росіяни вбили 9 людей

Ввечері 6 грудня російські загарбники завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки багато загиблих і постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Удар по Запоріжжю 6 грудня: що відомо про загиблих і постраждалих

Близько 18:45 посадовець написав, що атака Росії обірвала троє життів. Попередньо, 4 людей поранені, серед них – двоє дітей.

На місцях влучання агресора працюють надзвичайники. Медзаклади готові до прийому поранених, зазначив голова ОВА.

Уже незабаром Іван Федоров уточнив, що кількість загиблих зросла до 7. Також це підтвердила виконувачка обовʼязків міського голови Запоріжжя. Регіна Харченко показала кадри з місця російської атаки.

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Голова ОВА також повідомив, що в дітей, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу, осколкові поранення й травми голови. неповнолітніх отримують допомогу медиків. На щастя, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Ліквідація наслідків терористичної атаки Росії на Запоріжжя триває.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна памʼять!







