Дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську 1 липня: супутниковий знімок підтвердив ураження

Уранці вівторка, 1 липня, дрони СБУ атакували російський завод "Купол" у місті Іжевськ, де збирають ЗРК "Тор", "Оса", а також дрон-камікадзе "Гарпія-А1". У мережі показали наслідки удару.

Відповідний супутниковий знімок опублікував телеграм-канал Exilenova+, передає 24 Канал. Уражено виробничі потужності та складські приміщення.

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Що відомо про удар

Завод "Купол" – це розташований в Удмуртській Республіці об'єкт воєнно-промислового комплексу Росії, що перебуває під міжнародними санкціями.

У Генштабі ЗСУ підтвердили точні влучання у корпус №1 на майданчику №1 та пожежу. Натомість російські ЗМІ писали про ймовірне пошкодження 4 цехів виробництва БпЛА.

Супутниковий знімок "Купола" після атаки / Фото Exilenova+

Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє: навіть у глибокому тилу Росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури,

– зазначило джерело 24 Каналу в СБУ.

Нагадаємо, неспокійно 1 липня було також у Саратові, місто також атакували дрони. Місцевий аеропорт призупиняв роботу через тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден.