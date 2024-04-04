"Подібні радощі будуть у майбутньому": ГУР анонсувало нові атаки після "прильотів" у Татарстані

Українські дрони 2 квітня атакували завод з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані. У Головному управлінні розвідки запевняють, що подібні удари будуть продовжуватись і надалі.

В майбутньому радіус ударів планують лише розширювати. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Це (удари по НПЗ та заводу в Татарстані, – 24 Канал) хороші результати, і ми всі цьому пораділи. Я думаю, що подібні радощі будуть і в майбутньому. І їхній радіус збільшуватиметься,

– заінтригував він.

Завод зазнав значних руйнувань

Андрій Юсов також розповів, що завод зі збирання "Шахедів" зазнав значних руйнувань, а робота відповідного об'єкта ускладнена.

Він додав, що всі ми бачили, що "добрі літальні об'єкти долетіли у цей чудовий день у кілька військових об'єктів", розташованих на території Татарстану, окупованого Росією. Представник української розвідки наголосив, що мовиться саме про військові об'єкти.

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