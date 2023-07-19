Росія під ранок атакувала Житомирщину "Шахедами": постраждав об'єкт інфраструктури

Росія практично щодня обстрілює міста України дронами-камікадзе іранського виробництва. Внаслідок цього страждають люди та об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, цього разу під прицілом була Житомирщина.

Ніч проти середи, 19 липня, була неспокійною через ворожі БпЛА, що окупанти запустили по Україні. Так, уже під ранок "Шахеди" дісталися Житомирської області. На щастя, постраждалих чи жертв внаслідок цього, за попередньою інформацією, немає.

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Наслідки атаки на Житомирщину

Як зазначив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, через цей обстріл все ж постраждав інфраструктурний об'єкт. Також є пошкодження приватних домогосподарств.

Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі (станом на 08:00, 19 липня – 24 Канал) інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, росіяни спрямували дрон-камікадзе вночі на Дніпропетровщину. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, констатувавши, що сили ППО з ПвК "Схід" ліквідували повітряну ціль: "Металобрухт агресора наші приземлили. Ніч в області минула спокійно. Обстрілів не зафіксовано".



Як розпізнати дрон-камікадзе / Картинка 24 Каналу

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