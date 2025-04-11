Людина просто не дійшла 150 метрів до укриття, – Житомирська ОВА про удар дроном по Озерному

В четвер, 10 квітня, ворожий дрон влучив в багатоповерхівку в Озерному, що в Житомирській області. На жаль, внаслідок ворожих дій, є жертва та постраждалі.

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в ефірі телемарафону розповів подробиці про атаку та про стан травмованих станом на ранок 11 квітня, інформує 24 Канал.

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Подробиці про атаку на Житомирщину

Близько 7 години вечора 10 квітня російський дрон влучив у 5-поверхівку в населеному пункті Озерне.

Внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі одна людина загинула.

Людина не дійшла до укриття. Від укриття було буквально 150 метрів,

– розповів глава ОВА.

За його словами, влучання ворожого БпЛА сталося безпосередньо в житлове приміщення. Він вказав, що пожежа знищила 5 квартир, а також продуктовий магазин.

Бунечко повідомив, що постраждало 6 осіб. Спершу повідомлялося про 5 потерпілих, однак невдовзі ще одна людина сама звернулася до лікарні.

Серед 6 травмованих є дитина 2011 року народження, яку після обстеження в обласній дитячій лікарні Житомирщини відправили в Охматдит. За словами, глави ОВА, в дитини множинні осколкові поранення, контузія, проникаюче поранення правого ока. Вказується, що стан дитини оцінюється, як середньої тяжкості.

Також Бунечко додав, що 100 квартир опинилися під ураженням ворожих дій, де в основному вибиті шибки вікон. Крім цього, постраждав ліцей, що знаходиться в Озерному, де також пошкоджено вікна.