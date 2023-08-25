Хай росіяни теж постраждають і побачать, що таке війна, – Данілов про атаки БпЛА на Москву
Джерело:"Радіо Свобода"
Секретар РНБО Олексій Данілов висловися про атаки невідомих безпілотників на російську столицю Москву. За його словами, війна вже прийшла на територію самої країни-агресорки.
Він також зазначив, що таким чином працює й справедливість. Адже війна не може відбуватися лише в один бік та зашкоджувати одній стороні.
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Данілов прокоментував атаки БпЛА по Москві
Секретар РНБО наголосив, що росіяни не мають себе спокійно почувати у себе вдома в той час, як наші громадяни перебувають в укриттях під час масованих обстрілів. Він також нагадав, що саме у Москві ухвалюють рішення про напад та удари по Україні.
І не тільки наші люди мають страждати. Хай вони постраждають так само, побачать, що таке війна,
– наголосив він.
Данілов також зазначив, що атаки безпілотниками по Москві є справедливістю за розпочату країною-агресоркою війну проти нашого народу. Він також запевнив, що Господь все розставить на свої місця.
"Їм здається, що війна ніколи не прийде в їх домівки. Вона прийшла 24 лютого, коли їх божевільний фюрер вирішив максимально активно напасти на нашу країну", – розповів секретар РНБО.
Він підкреслив, що хотів би, щоб ці удари по Москві змусили росіян замислитися про війну й закликати своє керівництво припинити її. Але, за його словами, все ж має бути більш потужний тиск на росіян для того, щоб вони розуміли, що несуть спільну відповідальність за воєнні дії на території України.
В Росії знову бідкалися про "невідомі дрони"
- У кількох областях Росії вночі 25 серпня очевидці повідомляли про "атаку невідомими безпілотниками". Росіяни також розповідали про роботу російської протиповітряної оборони.
- Крім того, у країні-агресорці почали один за одним закривати аеропорти. Так, у Москві закрили повітряний простір над аеропортами Внуково і Домодєдово.
- Ба більше, чергова "атака" відбулася й на аеродром Шайківка, де розташовані стратегічні бомбардувальники країни-агресорки. Раніше на цей аеродром дійсно здійснювалися удари, які шкодили техніку окупантів.