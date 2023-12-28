Виробництво "Шахедів" виросло: як Україна може їм протидіяти наступного року

З урахуванням нарощування виробництва "Шахедів" в Ірані не виключено, що Росія може виводити застосування цих дронів на системний щовечірній рівень з можливістю застосування в середньому від 400 до 500 одиниць на місяць.

Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, чи стане така кількість безпілотників викликом для української системи ППО.

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Чи посиляться атаки дронами у 2024 році

Україна повинна була орієнтуватися на зростання виробництва дронів насамперед в Ісламській республіці. У 2022 році, коли росіяни вперше почали отримувати дрони-камікадзе, Іран виготовляв приблизно 50 одиниць на місяць. Тому застосування "Шахедів" не було масовим.

Зараз ці можливості значно збільшилися. Вони збільшили кількість ліній виробництва. Приблизно 300 – 350 "Шахедів" Іран щомісяця може виготовляти,

– сказав Коваленко.

З урахуванням того, що у Росії намагаються вийти на показники виробництва, то можна додати ще 10 – 15%. Як зазначив військово-політичний оглядач, протягом 2024 року ця кількість може навіть збільшитися, адже лінії виробництва продовжують свій розвиток в Ірані та Росії.

Зараз приблизно 400 – 500 одиниць щомісяця – це той показник, який є викликом для української ППО. Ми мали цей виклик у травні. Тоді окрім ударів дронами-камікадзе, були системні удари крилатими ракетами. У вересні росіяни понад 500 разів атакували територію нашої країни, використовуючи "Шахеди",

– зауважив Коваленко.

На його думку, протиповітряна оборона України готова до цих викликів. Але питання готовності за номенклатурою, це не питання стратегічних моментів. Наприклад, зараз більша частина збиття "Шахедів" відбувається завдяки групам перехоплення сухопутного типу – мобільних груп ППО.

Росіяни відправляють групи "Шахедів" у напрямку України складними маршрутами. Траєкторії польоту пролягають над територією складною для перехоплення мобільними групами. Зокрема, дрони летять над озерами, річками, болотами та лісами.

Там банально складно проїхати автомобілю,

– додав військово-політичний оглядач.

Україні треба поступово переходити на інший формат перехоплення з використанням повітряних мобільних груп. Ними можуть стати легкі ударні гелікоптери та турбогвинтова штурмова авіація.

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