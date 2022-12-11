Є дві версії: в ISW припустили, що означає поновлення атак "шахідами" з боку Росії

Після кількох тижнів паузи, російські військові відновили атаки України дронами-камікадзе. Лиш у ніч проти 10 грудня ворог використав 15 таких БпЛА, щоб тероризувати Південь.

Як зазначили в Інституті з вивчення війни, існує кілька версій, чому могли відновитися атаки дронами-камікадзе. І по них ми пройдемося далі.

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Кількість ударів може зрости

Почнімо, так би мовити, з кінця. Укладачі звіту назвали дві ймовірні причини, чому ворог відновив атаки ударними безпілотниками. На думку аналітиків з Інституту, Росія могла або накопичити за три тижні більше цих "шахідів". Або ж країна-агресорка нещодавно отримала нову партію цих убивчих машин від Ірану.

Як зауважують у звіті, зростання темпів атак сталося після повідомлення, яке опублікували в NBC News 9 грудня. У ньому йшлося про заяву високопосадовців США. Вони наголосили на тому, що "Росія надає Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки". Ясна річ, що не за "Дякую". Натомість Кремль отримує системи озброєння від Ірану, включно з дронами-камікадзе.

Чому ворог робив тривалу паузу

Раніше в Інституті припустили, що росіяни не просто так взяли кілька тижнів паузи для атак дронами. Швидше за все, ворог міг модифікувати БпЛА, щоб адаптувати їх до погодних умов в Україні.

Крім того, вони могли просто вичікувати, коли спадуть морози. Відповідне припущення зробила раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Хай там як, але дрони-камікадзе досі загрожують безпеці українців. Тож ігнорувати сигнали про повітряну тривогу ні в якому разі не можна.

Що відомо про атаку 10 грудня