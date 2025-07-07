Росія нарощуватиме удари, – генерал спрогнозував цілі ворога

Росія нарощує виробництво "Шахедів" для атак по Україні. А президент Володимир Зеленський вже попереджав, що ворог готується до нових атак проти енергетики.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, зараз Україна не б'є по російських нафтопереробних заводах. Утім, ворог почав завдавати ударів по нашій енергетиці. Про це свідчить нещодавній удар по Сумській області.

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Чи будуть російські удари по енергетиці

Як наголосив Маломуж, Росія буде нарощувати удари по різних цілях. Ворог продовжує тероризувати цивільних. Також упродовж останнього часу почастішали удари по ТЦК. Тому не варто відкидати сценарій, що Росія не відновить масовані атаки по українській енергетиці.

Вони вважають, що наслідки ударів по енергетиці будуть болісними восени. Але можуть почати створювати проблеми влітку. Зрозуміло, що ми відпрацьовуємо зворотні формати атак,

– сказав Маломуж.

Україні ж потрібно продовжувати методично вибивати російський тил. Йдеться як про атаки по тактичній та стратегічній авіації Росії, так і різні військові виробництва. Важливо також вибивати підприємства, де виготовляти "Шахеди".

Додамо, 4 липня Росія вдарила по лінії електропередач, яка з'єднує тимчасово окупованому Запорізьку з АЕС з енергосистемою України. На станції стався блекаут. Згодом роботу високовольтної лінії відновили.