Шкала пішла вгору: Росія може наростити масовані дронові атаки по Україні

У ніч на 23 лютого Росія завдала найбільшого удару "Шахедами" за час війни. Тоді по Україні запустили аж 267 різних безпілотників.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. На його думку, Росія цілком може вкладатися у збільшення виробництва дронів, від чого побільшає кількість таких атак. Це значно швидше та дешевше.

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Удари стали частішими

Як наголосив Мусієнко, очевидно, що й Україна також сильно вкладається у виробництво дронів. Найважливіше, аби наша держава була тут попереду за якісними показниками.

Спалах активності ударів дронами по Україні фіксували у листопаді та грудні 2024 року. У січні був певний спад. І зараз знову все пішло вверх.

Спад, ймовірно, пов'язаний з тим, що Росія використала багато дронів. Чекали, поки нові вироблять. І зараз крива пішла вверх. Атакують наші об'єкти критичної інфраструктури,

– зазначив Мусієнко.

Україна теж нарощує можливості в дронових ударах. Упродовж останніх місяців удари по території Росії суттєво зросли.

Нагадаємо, в ніч на 23 лютого вдалося збити 138 "Шахедів". Також ще 119 одиниць були локаційно втрачені без негативних наслідків.