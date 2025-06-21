Ми працюємо над цим питанням, – Зеленський розповів, як в Україні збивають "Шахеди"
Президент Володимир Зеленський висловився про російські атаки дронами. Він також пояснив, як в Україні збивають безпілотники.
Зокрема, близько третини "Шахедів" збивають мобільні вогневі групи. Про це повідомляє 24 Канал на заяву Зеленського під час спілкування з журналістами 20 червня.
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Як в Україні збивають російські дрони
За словами президента, українські військові почали використовувати перехоплювачі для збиття дронів. Наразі їх виробляють чотири компанії в Україні, дві з них – дуже успішно. Фінансувати виробництво дронів-перехоплювачів будуть Німеччина та Канада.
Сьогодні під час атаки десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює,
– каже Зеленський.
Він також додав, що Україна працює над питанням щодо збиття "Шахедів". За його словами, мобільні вогневі групи вже не покладаються на кулемети, а працюють з іншою зброєю.