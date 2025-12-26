Укр Рус
26 грудня, 12:57
Росія готує новий масований удар по енергетиці: в Укренерго розповіли, звідки такі висновки

Софія Рожик
Росія готується до нової масованої атаки на енергетику України. Подібні обстріли відбуваються з періодичністю приблизно у 10 днів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву глави правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

Яка ситуація в енергетиці?

Зайченко зауважив, що зараз дуже важко спрогнозувати ситуацію з відключеннями світла.

Зараз прогнозувати щось дуже важко, тому що ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Це завжди буває, ми вже це бачимо з початку осені, що кожні 10 днів плюс-мінус відбувається атака на енергосистему, масово при тому, 
– розповів він.

Глава Укренерго зазначив, що після кожного обстрілу доволі важко збалансувати енергосистему. Тому й вводяться графіки аварійних відключень.

Наразі таких графіків немає. Діють лише графіки обмеженої потужності для промисловості та графіки погодинних відключень. 

"На жаль, досить різні (погодинні відключення – 24 Канал) по всій території України, від однієї до трьох з половиною черг", – додав Зайченко.

Останні атаки на Україну

  • На Одещині вночі 26 грудня лунали вибухи. Пізніше місцева влада повідомила, що усю ніч безперервних ворожих ударів зазнавали порти. 

  • На Різдво Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Волині. На щастя, ніхто не постраждав. Як виявилося згодом, удар припав по залізниці.