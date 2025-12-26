Росія готує новий масований удар по енергетиці: в Укренерго розповіли, звідки такі висновки
Росія готується до нової масованої атаки на енергетику України. Подібні обстріли відбуваються з періодичністю приблизно у 10 днів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву глави правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.
Яка ситуація в енергетиці?
Зайченко зауважив, що зараз дуже важко спрогнозувати ситуацію з відключеннями світла.
Зараз прогнозувати щось дуже важко, тому що ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Це завжди буває, ми вже це бачимо з початку осені, що кожні 10 днів плюс-мінус відбувається атака на енергосистему, масово при тому,
– розповів він.
Глава Укренерго зазначив, що після кожного обстрілу доволі важко збалансувати енергосистему. Тому й вводяться графіки аварійних відключень.
Наразі таких графіків немає. Діють лише графіки обмеженої потужності для промисловості та графіки погодинних відключень.
"На жаль, досить різні (погодинні відключення – 24 Канал) по всій території України, від однієї до трьох з половиною черг", – додав Зайченко.
Останні атаки на Україну
На Одещині вночі 26 грудня лунали вибухи. Пізніше місцева влада повідомила, що усю ніч безперервних ворожих ударів зазнавали порти.
На Різдво Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Волині. На щастя, ніхто не постраждав. Як виявилося згодом, удар припав по залізниці.