Чи може Росія та Україна домовитись про відмову від ударів по енергетиці
Володимир Зеленський заявив, що взаємне припинення ударів по енергетиці може завершити гарячу фазу війни. Водночас варто зважати на те, що Україна заходить в опалювальний сезон з серйозним дефіцитом генерації.
Навіть якщо розширити імпорт він все одно не покриє всі втрати. Про це 24 Каналу розповів юрист-аналітик Андрій Вігірінський, зауваживши, що при низьких температурах очевидно, що потужності не вистачатиме.
До теми Припинення ударів по енергетиці може призвести до завершення гарячої фази війни, – Зеленський
Чи можуть сторони дійти згоди
Відключення світла є нашим майбутнім, якого неможливо уникнути. Щодо заяв Зеленського, то варто згадати, що на початку Курської операції мовилось про зустріч у Катарі. Там нібито мали домовитись про відмову від завдання ударів по енергоструктурі.
Потім цю інформацію спростували, але вона дуже схожа на те, що ми чуємо зараз. Тому в цьому питанні не варто робити поспішних висновків. Але все-таки можна припустити, що така комунікація була.
Вона відбувається щодо гуманітарних питань. Судячи з усього, Україна хотіла б, щоб одне з них стосувалося енергетичної ситуації, щоб осінньо-зимовий період пройшов без катаклізмів і катастроф,
– зауважив Андрій Вігірінський.
Україна вже показала, що має важіль тиску, який може використати у майбутньому. Мовиться про далекобійні безпілотники, якими неодноразово атакували російські НПЗ.
Наразі ми спостерігаємо, що коли припинилися атаки на портову інфраструктуру та судна країни-агресорки, тоді схожа поведінка стосувалася і портової інфраструктури України. Теоретично такий принцип взаємності можливий щодо енергетики.
Тут важливо, на яких умовах це відбудеться. На мою думку, консультації вже проходили. Вони продовжаться і завершаться певною домовленістю, яку забезпечать країни-гаранти. Ними можуть бути країни Перської затоки, Катар чи Саудівська Аравія,
– припустив Андрій Вігірінський.