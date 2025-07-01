Харків побив антирекорд за кількістю повітряних атак: в ОВА назвали дані за червень

У Харкові за червень зафіксували абсолютний місячний рекорд кількості повітряних атак з початку повномасштабної війни. Росіяни атакували місто ракетами, безпілотниками та з авіації.

Впродовж останнього місяця понад сотні осіб отримали поранення через удари, також є багато загиблих серед цивільного населення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

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Що відомо про атаки на Харків у червні

Мер міста розповів, що протягом останнього місяця від російських атак загинули 15 цивільних громадян, дітей серед них дітей. За його словами, ще понад 150 осіб отримали поранення, серед них 25 – діти.

Окремо мушу згадати наймасштабнішу одночасну комбіновану атаку на місто, яка сталася 7 червня. Того дня під головний удар потрапило велике цивільне підприємство з виготовлення м’яких контейнерів для агропродукції,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибухів виникла велика пожежа, стався обвал конструкцій. Фактично від будівлі лишилися лише руїни. Гасіння пожежі там тривало безперервно 12 днів, тоді врятували 2 осіб.

Як наголосив Ігор Терехов, за рівнем технічної складності ця атака була близька до того, що було на складі "Епіцентру". Він висловив співчуття родинам загиблих та подякував усім службам, які працюють на місцях атак.

"І вкотре закликаю: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Спускайтесь у метрополітен, йдіть до укриттів, дотримуйтеся правила двох стін. Бережіть себе та своїх рідних", – резюмував мер Харкова.

Нагадаємо, вночі 30 червня внаслідок нічних ударів ворожих БпЛА по трьох населених пунктах Харківської області сталися чотири пожежі. Тоді через атаку постраждали вісім людей, зокрема дитина.