ЄС та НАТО можуть чекати "сюрпризи" через іранські дрони
Джерело:фейсбук Олексія Копитька
Щодо іранських дронів та ракет. У Брюсселі (Рамштайн + НАТО) українська делегація в містких ідіоматичних виразах із картинками (правда з картинками) показала лідерам оборонних відомств вільного світу, що:
Сигнал тривоги для Європи
1) дрон летить на сотні кілометрів. Якщо раптом злодії захочуть "побешкетувати" з корабля в Середземному морі, звідкись із Балкан чи навіть із Північної Африки, то ефект буде тонізуючим.
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2) Практика терористичних атак з метою викликати гуманітарну кризу може стати заразною для інших злодіїв, якщо не зустріне гідної відсічі. Бо недорого, нескладно та сердито.
Навіть зараз дрон може пролетіти над територією України та випадково впасти десь у ЄС / НАТО.
Тож або ЄС / НАТО отримають 1000 кілометрів безпечного повітряного простору біля своїх кордонів, або можливі "сюрпризи".
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