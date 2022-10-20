ЄС та НАТО можуть чекати "сюрпризи" через іранські дрони

Щодо іранських дронів та ракет. У Брюсселі (Рамштайн + НАТО) українська делегація в містких ідіоматичних виразах із картинками (правда з картинками) показала лідерам оборонних відомств вільного світу, що:

Сигнал тривоги для Європи

1) дрон летить на сотні кілометрів. Якщо раптом злодії захочуть "побешкетувати" з корабля в Середземному морі, звідкись із Балкан чи навіть із Північної Африки, то ефект буде тонізуючим.

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2) Практика терористичних атак з метою викликати гуманітарну кризу може стати заразною для інших злодіїв, якщо не зустріне гідної відсічі. Бо недорого, нескладно та сердито.

Загроза від іранських дронів-камікадзе нависла не лише над Україною / Колаж 24 каналу

Навіть зараз дрон може пролетіти над територією України та випадково впасти десь у ЄС / НАТО.

Тож або ЄС / НАТО отримають 1000 кілометрів безпечного повітряного простору біля своїх кордонів, або можливі "сюрпризи".

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