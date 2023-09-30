Бояться морських дронів: росіяни перекидають бойові човни сухопутними шляхами
Джерело:"Атеш"
Росіяни бояться українських морських дронів. Тому вони перекидають свої бойові катери сухопутними шляхами.
Про це повідомили у партизанському русі "Атеш". Загарбники вже втратили панування в Чорному морі.
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Росіяни перекидають бойові човни сухопутними шляхами
Під час розвідувального завдання агент "Атеш" зафіксував перекидання російських бойових катерів типу "Раптор" трасою Н06 у бік Севастополя. Ці катери використовуються ворогом для патрулювання берегової лінії Криму.
Загарбники бояться українських морських дронів: відео
Очевидно, що раш*сти дуже перелякані атаками українських дронів, і незабаром не залишиться місць у Чорному морі, де вони будуть у безпеці,
– мовиться у повідомленні.
Катери перекидають сухопутними шляхами: відео
Також агент "Атеш" виявив ремонтну базу окупантів на в'їзді в Бахчисарай, яка має координати 44.74399, 33.82226.
"Росіяни мали необережність не замаскувати свої КамАЗи. Чекайте на привіт", – підсумували партизани.
Окупанти перекидають човни трасами / Фото "Атеш"
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- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Чорноморський флот Росії знищать у будь-якому разі. Проте існує 2 варіанти розвитку подій – добровільна або примусова ліквідація. Найкращим шляхом він вважає добровільну самоліквідацію.
- Своєю чергою, керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що після великих втрат у кораблях і керівному складі Чорноморського флоту Кремль намагається змінити тактику для того, щоб не втратити всі свої кораблі від атак українських ракет. Проте навіть використовуючи обмежену кількість ракетоносіїв, країна-терористка намагається погрожувати Україні "Калібрами".
- Речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснив, що навіть на тлі успішних ударів по Чорноморському флоту Росії в тимчасово окупованому Криму загарбники навряд чи передислокують свої кораблі.