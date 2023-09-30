Бояться морських дронів: росіяни перекидають бойові човни сухопутними шляхами

Росіяни бояться українських морських дронів. Тому вони перекидають свої бойові катери сухопутними шляхами.

Про це повідомили у партизанському русі "Атеш". Загарбники вже втратили панування в Чорному морі.

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Росіяни перекидають бойові човни сухопутними шляхами

Під час розвідувального завдання агент "Атеш" зафіксував перекидання російських бойових катерів типу "Раптор" трасою Н06 у бік Севастополя. Ці катери використовуються ворогом для патрулювання берегової лінії Криму.

Загарбники бояться українських морських дронів: відео

Очевидно, що раш*сти дуже перелякані атаками українських дронів, і незабаром не залишиться місць у Чорному морі, де вони будуть у безпеці,

– мовиться у повідомленні.

Катери перекидають сухопутними шляхами: відео

Також агент "Атеш" виявив ремонтну базу окупантів на в'їзді в Бахчисарай, яка має координати 44.74399, 33.82226.

"Росіяни мали необережність не замаскувати свої КамАЗи. Чекайте на привіт", – підсумували партизани.

Окупанти перекидають човни трасами / Фото "Атеш"

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