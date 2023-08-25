Вдова Жириновського, брат глави Сирії і не тільки: кому належать апартаменти в "Москва-Сіті"

Росію продовжують атакувати невідомі дрони. Останнім часом особливо потерпає бізнес-центр "Москва-Сіті", у якому живуть численні представники так званої "еліти".

Оперна артистка та ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова розповіла 24 Каналу, що апартаменти в "Москва-Сіті" були своєрідною платою за лояльність до режиму Владіміра Путіна.

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"Усім їм доводиться зважати не тільки на вогні великого "Москва-Сіті", а й на не менш яскраві вогні [безпілотників]. Нікого там абсолютно не шкода", – зазначила Максакова.

Хто володіє жилими площами в "Москва-Сіті": дивіться відео 24 Каналу

Так, багато квартир в атакованому бізнес-центрі належать "вершкам" російського суспільства. Зокрема, мова про таких осіб, як-от:

колишній керівник адміністрації російського президента Валентин Юмашев;

дочка і радниця колишнього президента Тетяна Дяченко;

брат глави Сирії Башира Асада;

кримінальний авторитет Владімір Голубєв "Бармалєй";

вдова одіозного Владіміра Жириновського.

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Вночі 23 серпня бізнес-центр вкотре зазнав атаки. У районі "Москва-Сіті" чули вибухи та бачили задимлення. Один з невідомих дронів влучив в один з хмарочосів і пошкодив скляний фасад.

Унаслідок атаки в аеропортах Москви запровадили план "Килим" та обмежили роботу летовищ. Уже за годину все скасували.

Росіяни знову влаштували істерику й почали критикувати ФСБ. За їхніми словами, українці начебто "заздрять" московським багатоповерхівкам.

Атаки невідомих дронів на Москву прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, це і є справедливість за розпочату проти України війну.

Крім квартир, у бізнес-центрі "Москва-Сіті" також розташовано три російських міністерства – мінцифри, мінекономрозвитку та мінпромторг.