Вдова Жириновського, брат глави Сирії і не тільки: кому належать апартаменти в "Москва-Сіті"
Росію продовжують атакувати невідомі дрони. Останнім часом особливо потерпає бізнес-центр "Москва-Сіті", у якому живуть численні представники так званої "еліти".
Оперна артистка та ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова розповіла 24 Каналу, що апартаменти в "Москва-Сіті" були своєрідною платою за лояльність до режиму Владіміра Путіна.
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"Усім їм доводиться зважати не тільки на вогні великого "Москва-Сіті", а й на не менш яскраві вогні [безпілотників]. Нікого там абсолютно не шкода", – зазначила Максакова.
Хто володіє жилими площами в "Москва-Сіті": дивіться відео 24 Каналу
Так, багато квартир в атакованому бізнес-центрі належать "вершкам" російського суспільства. Зокрема, мова про таких осіб, як-от:
- колишній керівник адміністрації російського президента Валентин Юмашев;
- дочка і радниця колишнього президента Тетяна Дяченко;
- брат глави Сирії Башира Асада;
- кримінальний авторитет Владімір Голубєв "Бармалєй";
- вдова одіозного Владіміра Жириновського.
Що відомо про атаки безпілотників на "Москва-Сіті": останні новини
- Вночі 23 серпня бізнес-центр вкотре зазнав атаки. У районі "Москва-Сіті" чули вибухи та бачили задимлення. Один з невідомих дронів влучив в один з хмарочосів і пошкодив скляний фасад.
- Унаслідок атаки в аеропортах Москви запровадили план "Килим" та обмежили роботу летовищ. Уже за годину все скасували.
- Росіяни знову влаштували істерику й почали критикувати ФСБ. За їхніми словами, українці начебто "заздрять" московським багатоповерхівкам.
- Атаки невідомих дронів на Москву прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, це і є справедливість за розпочату проти України війну.