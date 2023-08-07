ЗСУ методично відрізають російське угруповання на Півдні, – ISW про удари по мостах у Криму

Наші військові роблять все можливе для того, щоб звільнити території з-під окупації. Як зазначають аналітики, на Півдні для цього займаються методичним відрізанням російських загарбників.

Так, наші захисники ударили по двох ключових автомобільних мостах. Вони розкинулися поблизу критично важливих російських наземних ліній і з'єднували між собою Крим і частину окупованої Херсонщини.

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ЗСУ відрізають окупантам шлях

Власне, ці удари 6 серпня змусили окупантів перенаправити дорожній рух з коротших східних маршрутів на довші західні.

Звернімо увагу, що так званий "голова" окупаційної адміністрації Херсонщини Вадим Сальдо повідомив про атаку 12 ракетами мосту через Генічеську протоку. Він з'єднує Генічеський район з Арабатською стрілкою. І, мовляв, ППО окупантів перехопило 9 ракет. Хай там як, міст зазнав серйозних пошкоджень та не придатний до руху.

Крім того, наші військові атакували Чонгарський автомобільний міст, що на трасі М-18 (Джанкой – Мелітополь). Він зазнав ушкоджень по обидва боки. Так званий "голова" Криму Сєргєй Аксьонов сказав, що по мосту запустили дві ракети. Мовляв, одна з них оминула ППО та влучила у споруду.

В Інституті з вивчення війни, посилаючись на окупантів, повідомляють про те, що обидва удари по мостах здійснювали ракетами Storm Shadow. Водночас укладачі звіту не мають підтверджень, що ворогові вдалося перехопити їх.

У росіян будуть проблеми з логістикою

Правда, поки рано говорити про те, яким буде масштаб. В Інституті припускають, що варто очікувати значних перебоїв у логістиці та ймовірності затримок і заторів на дорогах.

Ба більше, російські блокпости вздовж траси Т2202, що на північний захід від Криму, у багатьох випадках досяжні до української артилерії. І це теж негативно вплине на логістику ворога.

Укладачі звіту вважають, що росіяни можуть знизити ризики бути обстріляними у тому районі. Але для цього їм доведеться рухатися сільськими дорогами на північний схід від Чаплинки. Таким чином логістична підтримка буде повільнішою та складнішою.

ЗСУ створюють умови для вирішальних операцій

Українські удари по мостах на критично важливих російських напрямках – частина української кампанії з перекриття, спрямованої на створення умов для майбутніх вирішальних контрнаступальних операцій,

– наголошують в Інституті.

Так, російський воєнкор, пов'язаний з ПВК "Вагнера", стверджує, що ЗСУ повторюють сценарій зі звільненням Херсона. Наші захисники методично намагаються відрізати російське угруповання на Півдні, а також порушують його логістику. З урахуванням успішності тодішнього контрнаступу, окупант побоюється, що ситуація повториться.

Наостанок в Інституті зауважили, що удари по східних пунктах пропуску, ймовірно, таки порушать транспортування російського персоналу, матеріальних засобів і техніки на невизначений час. Усе це окупанти переганяли з Криму до критично важливих оборонних операцій на заході Запорізької області та в прикордонні зони між Запорізькою та Донецькою.