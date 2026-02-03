Хочуть залишити Україну без тепла, світла і води, – Ігнат про тактику Росії щодо енергетики
- Росія систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру, використовуючи ракети та дрони для знищення електростанцій та ліній електропередач.
- Нещодавно російські сили змістили фокус атак на логістичні об'єкти, такі як залізничні вузли, після короткого перемир'я за участю США та України.
Російські війська продовжують систематично атакувати енергетичну інфраструктуру України. Вони прагнуть послабити життя людей і спричинити блекаути.
Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "РБК-Україна".
Яка ціль російських ударів по енергетиці України?
Росія не відмовилась від наміру впливати на українську енергетичну систему. Ворог продовжує застосовувати ракети різних типів та ударні безпілотники, прагнучи вивести з ладу електростанції, лінії електропередач і підстанції.
Головною метою росіян є залишити Україну без тепла, світла і води в осінньо-зимовий період.
Тактика полягає у тривалих і методичних атаках, які навіть при відносно високому рівні перехоплення сучасними засобами ППО призводять до локальних руйнувань та відключень світла.
За словами Ігната, цього року значно зросло застосування балістичних ракет – їх може ефективно збивати лише авіаційна система типу Patriot, що обмежує можливості ППО в певних напрямках.
Російські сили часто поєднують ракети з великою кількістю дронів, які перевантажують систему протиповітряної оборони, через що частина засобів ураження долітає до цілей.
За словами Володимира Зеленського, енергетичне перемир'я закінчилося 1 лютого. Російські війська 2 лютого обстрілювали об'єкти енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але ударів "Шахедами" й ракетами по енергетичній інфраструктурі не було.
До того ж ворог змістив фокус на удари по логістиці, зокрема залізничних об’єктах і транспортних вузлах.
Що змінилось у тактиці російських обстрілів?
Росія змінила підхід до повітряних атак на Україну, значно наростивши використання ударних БпЛА та балістичних ракет. За словами Юрія Ігната, нинішні атаки відрізняються від ударів 2022–2023 років, коли основною зброєю були крилаті ракети.
Ракети "Циркон" та "Орешнік" Росія почала використовувати далеко не для масованих ударів. Їхні запуски спрямовані лише на демонстрацію здатності обходити системи ППО та посилення тиску на політичні рішення Заходу.
Ворог продовжує масштабні удари по Україні, попри проблеми на власних оборонних заводах. Противник хоче завдати нашій країні якомога більше шкоди саме в осінньо-зимовий період.