США виділяють 125 мільйонів на ремонт української енергоструктури

Україна продовжує боротися з наслідками ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. В цьому нам допомагають міжнародні партнери. Як-от США, які передають нам необхідні кошти.

Відомо, що Сполучені Штати спрямують Україні 125 мільйонів доларів. Їх використають на ремонт енергоструктури нашої держави, яка постраждала від атак ракетами та дронами.

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Світла ставатиме все більше

В адміністрації Джо Байдена ухвалили рішення спрямувати нашій державі 125 мільйонів. Ці кошти витратять на електричні компоненти, а також інші матеріали. З їхньою допомогою ремонтні бригади зможуть ефективніше усувати наслідки ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

Як зазначила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, частину коштів також спрямують на покупку резервного живлення. Воно необхідне для забезпечення водопостачання та централізованого теплопостачання столиці. Також ці кошти посприяють поповненню запасів газових турбін, трансформаторів й іншого енергетичного обладнання.

Зауважимо, що ці 125 мільйонів виділять у рамках додаткового фінансування нашої держави. Цю програму Конгрес США схвалив ще у грудні 2022 року.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення USAID передала Україні 1415 генераторів. З їхньою допомогою підтримують тепло та світло у школах, лікарнях, а також інших критичних об'єктах по всій території нашої держави. Крім того, Агентство інвестувало в інфраструктуру теплопостачання 55 мільйонів доларів.

Ситуація зі світлом може ускладнитися