Діє "тріада", – Романенко пояснив, які результати можуть дати атаки по Росії
В Росії усе частіше дрони атакують нафтобази та нафтопереробні заводи. Так продовжують реалізовувати деякі принципи ведення війни.
Про це 24 Каналу заявив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що тут мовиться про роботу "тріади". Він додав, що вона проявляється у різних місцях.
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"Діє наша так звана "тріада". Це ударні безпілотні, ракетні можливості озброєння і дії спеціальних структур, які ми бачимо в різних проявах", – сказав Романенко.
Мовиться як про лінію зіткнення, окуповану територію України, так і безпосередньо російські військові об'єкти. Зокрема, про паливні, які забезпечують російську армію на стратегічному рівні.
Стратегічні завдання в Росії
Безпілотні ударні апарати, за словами військового експерта, можуть відрізнятися від баражуючих. Останні завдають удару і самоліквідовуються. А безпілотні ударні апарати можуть завдати удару та повертатися.
По території Росії та в більшості саме завдаються удари баражуючими боєприпасами, які теж є безпілотними апаратами,
– сказав генерал-лейтенант у відставці.
Завдяки застосуванню БпЛА по об'єктах на території країни-агресорки розв'язується питання стратегічного рівня. Так атакують склади паливно-мастильних матеріалів та логістичні шляхи росіян, які ведуть до лінії фронту. Вплив стратегічного значення зменшує потенціал усіх вогневих засобів ворога.
Оперативні завдання на окупованому півострові
Також є удари, які Сили оборони України завдають по оперативній глибині, використовуючи безпілотники. Наприклад, атаки по тимчасово окупованому Криму мають оперативне завдання.
"Мета зводиться до того, що можна вразити декілька будь-яких одиниць озброєння. А якщо перервати ланцюг постачання палива і будь-чого для забезпечення цих озброєнь, то це буде, може, ціла колона, батареї, частини, бригади", – зауважив Романенко.
В Росії тривожно
- Глава ГУР МО припустив, що удари по російській інфраструктурі можуть посилитися. Кирило Буданов додав, що гіпотетично існує план, за яким це відбувається. Він наголосив, що росіяни тепер бачать реальну картинку війни.
- Журналісти The Spectator переконані, що українські БпЛА виявилися успішнішими та ефективнішими проти ресурсів Росії, аніж санкції Заходу. Дрони вражають росіян у "хворі місця".
- Наприклад, 31 січня чули вибух у Санкт-Петербурзі. На нафтопереробному заводі унаслідок атаки безпілотника пошкоджено кілька цистерн. За даним джерел 24 Каналу, операцію провело ГУР МО. До цього росіяни бідкалися про атаки БпЛА у Калузькій області та Ярославлі.
- У ніч проти 25 січня дрон ударив по морському терміналу нафтопереробного заводу в Туапсе. А 21 січня безпілотник поцілив по нафтопереробному терміналу в Усть-Лузі Ленінградської області. На цих об'єктах росіян були масштабні пожежі. Відомо, що за операціями стоїть СБУ.