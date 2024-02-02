Діє "тріада", – Романенко пояснив, які результати можуть дати атаки по Росії

В Росії усе частіше дрони атакують нафтобази та нафтопереробні заводи. Так продовжують реалізовувати деякі принципи ведення війни.

Про це 24 Каналу заявив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що тут мовиться про роботу "тріади". Він додав, що вона проявляється у різних місцях.

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"Діє наша так звана "тріада". Це ударні безпілотні, ракетні можливості озброєння і дії спеціальних структур, які ми бачимо в різних проявах", – сказав Романенко.

Мовиться як про лінію зіткнення, окуповану територію України, так і безпосередньо російські військові об'єкти. Зокрема, про паливні, які забезпечують російську армію на стратегічному рівні.

Стратегічні завдання в Росії

Безпілотні ударні апарати, за словами військового експерта, можуть відрізнятися від баражуючих. Останні завдають удару і самоліквідовуються. А безпілотні ударні апарати можуть завдати удару та повертатися.

По території Росії та в більшості саме завдаються удари баражуючими боєприпасами, які теж є безпілотними апаратами,

– сказав генерал-лейтенант у відставці.

Завдяки застосуванню БпЛА по об'єктах на території країни-агресорки розв'язується питання стратегічного рівня. Так атакують склади паливно-мастильних матеріалів та логістичні шляхи росіян, які ведуть до лінії фронту. Вплив стратегічного значення зменшує потенціал усіх вогневих засобів ворога.

Оперативні завдання на окупованому півострові

Також є удари, які Сили оборони України завдають по оперативній глибині, використовуючи безпілотники. Наприклад, атаки по тимчасово окупованому Криму мають оперативне завдання.

"Мета зводиться до того, що можна вразити декілька будь-яких одиниць озброєння. А якщо перервати ланцюг постачання палива і будь-чого для забезпечення цих озброєнь, то це буде, може, ціла колона, батареї, частини, бригади", – зауважив Романенко.

В Росії тривожно