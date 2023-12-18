Обстріли балістикою і "Шахедами": у ЗСУ прокоментували плани Росії до масованих атак

Росіяни щоденно атакують Україну як не дронами-камікадзе, так ракетами. У Повітряних силах прокоментували плани ворога щодо атак.

В ефірі телемарафону речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната спитали про обстріли ворога та його плани, передає 24 Канал. Він наголосив, що російські загарбники продовжують накопичувати певні засоби.

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Росіяни продовжують атаки

Ну, з'ясувати, які в них там задуми, не так просто. Ми розуміємо, що ворог накопичує певні засоби. Мова йде про крилаті ракети, зокрема, балістичні ракети. Маю на увазі "Іскандер-М". Зрештою, такі речі, які відбувалися останнім часом, ми не вперше переживаємо,

– відреагував він, натякнувши на попередні атаки.

Юрій Ігнат зазначив, що для порівняння влітку "було більш спекотно" у плані російських атак. Влітку ворог бив як "Кинджалами", так і крилатими ракетами, і балістикою, і дронами-камікадзе.

І вже ближче до холодів ворог застосовував ракети повітряного базування – Х-101 та Х-555. Також окупанти били "Іскандерами" та ракетами С-400 по Києву.

Але все ж таки: дрони і ще раз дрони. Вони мають достатньо зараз дронів, щоб атакувати Україну щодня, з різних напрямків. І бачимо рекордне застосування буквально нещодавно по столиці нашої держави,

– зазначив він.

Що стосується ракет, то ними окупанти продовжать атакувати Україну, вважає Юрій Ігнат. Водночас він наголосив, що нам необхідно нарощувати спроможності, щоб збивати ударні БпЛА "Шахед", які щоденно запускає ворог.

Росіяни атакували "Кинджалами"