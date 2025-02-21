"Це злить росіян": у Херсоні знайшли ефективний спосіб захисту від ворожих дронів

Російські війська тероризують Херсон постійними атаками дронів. З метою захисту населення "Птахи Мадяра" розгорнули у місті систему засобів радіоелектронної розвідки та боротьби.

Однак попри це, херсонцям треба залишатися пильними, оскільки дрони можуть безконтрольно падати та вибухати. Детальніше про боротьбу з ворожими безпілотниками розповіла 24 Каналу журналістка з Херсона Євгенія Вірлич.

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Як у Херсоні борються з російськими дронами

Протягом доби "Птахам Мадяра" вдається виявляти над містом близько 35 – 50 дронів, з яких більшу частину змогли подавити. Судячи з оприлюднених кадрів, система перехоплює відеосигнал, що дозволяє визначити напрямок польоту дрона, а також блокує канал зв’язку між оператором і безпілотником.

Ми нарешті почули більш-менш точну кількість цих дронів. Щодня може бути від 20 до 40 атак. Деякі з них фіксуються й місцева влада повідомляє, наприклад, хоча б якийсь вектор руху, коли може зафіксувати, але повідомити про все нереально,

– зауважила журналістка з Херсона.

Херсонці сприйняли з оптимізмом повідомлення про те, що "Птахи Мадяра" знову в місті, адже дроні атаки росіян дуже виснажують і фізично, й психологічно.

Просто пройтись містом нереально. Треба чітко розуміти, куди та навіщо йдеш, вибудовувати маршрути. Люди намагаються не ходити по одному, тому що якщо атака дроном, треба, щоб хтось був поруч,

– мовила Вірлич.

Попри те, що у Херсоні залишається від 50 до 60 тисяч людей, місто видається спорожнілим, бо дуже небезпечно пересуватись, особливо деякими районами. "Птахи Мадяра" фіксують і збивають російські БпЛА. Місцеві вже відчувають на собі дієвість цього методу, що дуже злить росіян, але вони нічого не можуть із цим зробити. Можливо, з цим пов'язана активність ворога щодо ударів КАБами.

До слова, російські військові у ніч проти 20 лютого завдали авіаудару по Херсону, влучивши в багатоповерхівку в Центральному районі міста. У завалах будинку рятувальники знайшли тіло одного загиблого. Шість людей постраждали, серед них двоє – діти.