"Росія може готувати атаки на трьох напрямках": генерал-лейтенант назвав області під загрозою

Росія може спробувати розширити бойові дії одразу на кількох ділянках фронту. За даними української розвідки, окупанти розглядають можливість атак на Херсонщині, Чернігівщині та Харківщині, однак наразі не мають достатньо сил для повноцінної реалізації цих планів.

Військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, які області опинилися під загрозою, для чого Кремлю потрібна так звана санітарна зона та чому Росія може вдатися до часткової мобілізації.

Де Росія може готувати нові атаки

За словами Романенка, українська розвідка виявила плани росіян щодо проведення атак із різних напрямків. Ідеться про Херсонщину, Чернігівщину та Харківщину. Водночас зараз противник не має достатньо сил, щоб повноцінно реалізувати ці наміри.

З'явилася інсайдерська інформація про те, що розвідка виявила плани росіян щодо проведення атак із різних напрямків – на Херсонщині, Чернігівщині та Харківщині. Повноцінно реалізувати їх вони наразі не можуть, адже не мають достатньо сил. Однак такі наміри є,

– зазначив генерал.

Він пояснив, що Росія розглядає концепцію створення так званої санітарної буферної зони. Насамперед це стосується Сумської та Харківської областей, однак до відповідних планів окупанти включили й Чернігівщину.

Для цього Кремлю потрібні додаткові сили. Саме тому Росія розглядає можливість часткової мобілізації.

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Чому Росія посилила тиск на Харківщині та Херсонщині

На Харківщині російські війська вже активізували атаки. Зокрема, 1 листопада речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив про посилення штурмів на півночі області. Окупанти почали активніше залучати піхоту, озброєння та важку техніку, намагаючись захопити нові території.

Окремий напрямок, про який говорить Романенко, – Херсонщина. Російські війська вже проводили пробні атаки на різних ділянках навколо Херсона, зокрема біля Антонівського мосту, на островах та поблизу Олешок.

Дніпро залишається серйозною природною перешкодою для російської армії. До того ж правий берег розташований вище, що дає українським військовим певну перевагу. Однак це не означає, що окупанти відмовилися від планів щодо міста.

Нагадаємо після завершення гуманітарного перемир'я в Олешках військовий оглядач Денис Попович звернув увагу на концентрацію російських військ і техніки в районі Голої Пристані. За його словами, окупанти стягували туди артилерію, реактивні системи залпового вогню та боєприпаси. Попович не виключав спроб форсувати Дніпро й наблизитися до Херсона, а також попереджав про можливе посилення обстрілів

Чому Росія може вдатися до часткової мобілізації

Романенко зазначає, що цьогорічна наступальна кампанія Росії фактично не принесла Кремлю очікуваних результатів. Російські війська не досягли поставлених цілей і перенесли їх на наступний рік – імовірно, до весни.

Путін поки не наважується оголошувати часткову мобілізацію, оскільки побоюється соціальних потрясінь усередині Росії. Однак потреба в додаткових силах може змусити Кремль повернутися до цього питання. На тлі труднощів на фронті Росія також зосереджується на повітряних ударах по українській інфраструктурі.

За словами генерал-лейтенанта, Путін змінив підхід до ведення війни й перейшов від виснаження до цілеспрямованого руйнування. Основними цілями залишаються енергетика, водопостачання та теплопостачання. Тож, за оцінкою Романенка, Україні потрібно готуватися не лише до продовження ударів по критичній інфраструктурі, а й до можливого посилення російської активності одразу на кількох напрямках.