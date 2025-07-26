Зеленський пообіцяв відповідь на російські удари по енергетиці України

Росіяни продовжують атакувати українську енергетику, зокрема, в Сумах, де частина міста кілька разів залишалася без світла. Український лідер заявив, що на удари окупантів буде відповідь.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Що президент каже про російські удари?

Під час звернення Володимир Зеленський згадав про удари окупантів по українських містах. Російські загарбники атакували, зокрема, Суми, Херсонщину, Донеччину, Дніпро та Харків. Постраждали також енергетичні об'єкти.

Всюди, де це потрібно, миттєве реагування рятувальників ДСНС України, всіх служб. Дякую всім вам за оперативність. Будемо відповідати на кожен російський удар,

– сказав президент України.

Він підкреслив, що зараз саме такий момент, коли потрібно тиснути на Росію.

"Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього", – сказав президент.

Нагадаємо, що в ніч та вдень 26 липня під ударом опинилась, зокрема, Сумщина та місто. Унаслідок чергової російської атаки частина місцевих мешканців тимчасово залишилася без електропостачання.