Ми не будемо вмирати мовчки, – Зеленський заявив про продовження діпстрайків по Росії

Україна продовжуватиме удари по важливих для російської економіки об'єктах у тилу ворога. Так країна відповідає на агресію Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю SkyNews.

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Зеленський анонсував нові діпстрайки по Росії

Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України не припинять далекобійні санкції по Росії, наприклад як ті, що були минулого тижня у Санкт-Петербурзі та інших містах за тисячі кілометрів від України.

За його словами, українські фахівці вже вивчили та виробляють різні ракети та безпілотники для ударів по ворогу.

Ми будемо просто вмирати мовчки. Ми відповімо. Ми будемо сильнішими й сильнішими з кожним днем,

– сказав український лідер.

Президент України додав, що російській диктатор Володимир Путін слухає Київ та його союзників лише під "тотальним тиском". Саме тому, за словами Зеленського, українські БпЛА б'ють по об'єктах ворожого ВПК поблизу великих міст, а не лише віддалених сіл.

Тож ми намагалися показати їм, що ми будемо все ближче і ближче, і ми повернемо їхню війну на територію, звідки ця війна прийшла до нас,

– наголосив Володимир Зеленський.

Раніше він казав, що Україна атакуватиме Росію допоки агресор не зупинить війну, а діспстрайки ставатимуть сильнішими щодня. Хоч наразі Київ не має своєї балістики, за словами Зеленського, "ми дуже близько до цього".