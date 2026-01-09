Це погано для нас, – авіаексперт роз'яснив, як росіяни покращують засоби атаки на Україну
- Росіяни вдосконалюють "Шахеди", щоб керувати ними як FPV-дронами, що підвищує точність ударів.
- Ворог використовує легкомоторну авіацію для збивання українських БпЛА, модернізуючи старі літаки для цієї мети.
Окупанти постійно вдосконалюють свої засоби ураження, а також створюють нові. Хоча це ще не серійне виробництво. Зокрема, ворог намагається здійснювати управління дроном в режимі FPV.
Мовить про те, що оператор керує "Шахедом". Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив 24 Каналу, що Україні потрібно протидіяти цим викликам.
Дивіться також По Україні знову вдарили "Орешником": чи може ракета нести ядерку і яка ППО здатна її збити
"Те, що на основі дрона все одно буде "Шахед", який поки що літає по координатах – це зрозуміло. Але все більшою буде кількість "Шахедів", які будуть керуватися як FPV-дрони. Тобто вони будуть бачити, куди вони б'ють. Це для нас дуже погано", – пояснив він.
Як ворог модернізує засоби ураження?
Костянтин Криволап підкреслив, що росіяни останнім часом активно покращують характеристики "Шахедів". Зокрема, підрозділ "Рубікон" отримує дуже великі ресурси. Загалом у напрямку дешевої зброї, великої кількості і модернізації окупанти будуть розвиватися далі. Україні потрібно дуже серйозно до цього ставитися.
Крайні атаки дрони літали дуже низько, на висоті 50 – 70 метрів. Навіть маючи досить гарні перехоплювачі, які у нас з'явилися, ми не зовсім ефективно могли збивати ці "Шахеди". Якби у нас була піднята легкомоторна авіація, вона бачила б це, прив'язні аеростати бачили б це,
– зазначив авіаексперт.
Зараз росіяни починають використовувати легкомоторну авіацію для українських БпЛА. Загарбники скуповують старі літаки, перероблюють їх та роблять з них такі, які здатні збивати наші безпілотники.
Що відомо про атаку Росії проти України 9 січня?
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі 9 січня було виявлено 278 повітряних ворожих цілей. Зокрема, 36 ракет (13 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 22 крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, 1 балістичну ракету середньої дальності з полігону Капустин Яр у Росії) та 242 дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 244 цілі.
Зокрема, Росія завдала удару по Львівщині балістичною ракетою "Орешник", яка рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину. Влада повідомляла, що ворог атакував критичну інфраструктуру.
Також загарбники обстріляли Київ. Відомо про 26 постраждалих і 4 загиблих. Були пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Крім того, наслідки атаки є в області – у Вишгородському, Обухівському, Броварському та Бориспільському районах.