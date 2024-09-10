Більше штурмів та обстрілів: росіяни раптово активізувалися в зоні ОСУВ "Таврія"

Росія збільшила військову активність на Півдні України. Власне, йдеться про посилення штурмів та обстрілів в зоні оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія".

Про це розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій 10 вересня в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Ворог активізувався на Півдні

Як констатував спікер, найбільше загарбники тиснуть на позиції українських захисників на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.

Зростає інтенсивність бойових дій і що стосується наших позицій – росіяни найбільше тиснуть саме на Херсонщині, і найбільша кількість бойових зіткнень з усієї нашої операційної зони припадає саме на Придніпровський напрямок, тобто на лівобережжя Дніпра.

Лиховій додав, що за добу ворог завдав понад 330 ударів дронами-камікадзе, а це – найбільше за кілька місяців. Більшість із відповідних обстрілів припала на Херсонщину.

Також суттєво зросла кількість артилерійських обстрілів. Їх за минулу добу було 312. І зросла також кількість скидів боєприпасів із безпілотників. Їх було за вчора 224,

– додав речник.

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За словами речника ОСУВ "Таврія", раніше росіяни атакували позиції ЗСУ в районі виступу біля Роботиного на Запоріжжі, але зараз намагаються просунутися вбік села Малі Щербаки. Воно розташоване західніше, і це – територія, яка була деокупована під час контрнаступу України у 2023 році.