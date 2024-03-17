Зупинити нафтопереробну галузь Росії реально: Мусієнко назвав терміни та умови
Вже котрий тиждень на російських нафтопереробних заводах палає. Безпілотники влучно та ефективно атакують і виводять з ладу НПЗ.
Якщо тенденція продовжиться, то Росія постраждає, втративши кілька важливих можливостей. Скільки часу для цього може знадобитися припустив для 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Що втрачає ворог
Насправді лише одна із цілей – завадити постачанню палива окупаційній армії на фронт. Не менш важливими є інші – експорт та забезпечення аграрної індустрії.
Сьогодні сказати, що виникла криза з нафтопродуктами у Росії, ще не доводиться. Але вже можна констатувати певне здорожчання бензину на ринку і дефіцит,
– підкреслив Мусієнко.
Як зупинити нафтову галузь Росії
Мусієнко вважає, що вже є гарні ознаки, масштаби та цілі дронів будуть масштабуватися. Адже дві третини російських нафтопереробних заводів розташовані саме в її європейській частині, тобто в межах досяжності БпЛА українських спецслужб.
Що довше це продовжуватиметься, тим швидше це викличе дефіцит постачання нафтопродуктів для військ.
Якщо зберігатиметься уже існуюча тенденція, така чистота та масштаб ударів, то в принципі потрібно кілька місяців для того, щоб знищити або суттєво пошкодити, завдати надзвичайно вагомих збитків російській нафтовій галузі,
– наголосив аналітик.
Ціни на нафту та бензин зростатимуть, експорт буде призупинений, і доходи з найприбутковішої російської галузі почнуть падати, відповідно надходження до російського бюджету, які використовуватимуться на війну, значно зменшаться. Але для цього потрібен час, підкреслив Мусієнко.
Влучання в російські НПЗ: останнє
- Вранці 15 березня в Росії заявили, що нафтопереробну станцію в Липецькій області атакували два безпілотники.
- 16 березня з'явилися повідомлення, що аж два нафтопереробні заводи перебували під атакою дронів у Самарській області. Там зафіксовані загоряння.
- Уже 17 березня було гучно в Краснодарському краї. Там БпЛА долетіли до заводу у Слов’янську-на-Кубані. В мережі з’явилися яскраве відео з пожежею.