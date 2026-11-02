"Дайте Patriot на місяць": Зеленський назвав Трампу умову припинення ударів по НПЗ Росії

Президент Володимир Зеленський розповів про розмови з Дональдом Трампом щодо українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Київ готовий розглянути паузу в таких атаках, однак натомість очікує конкретних кроків.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News.

За яких умов Україна може припинити удари по російських НПЗ?

Зеленський наголосив, що Україна не може залишати без відповіді російські атаки на енергетичну інфраструктуру та вбивства людей. За його словами, цю позицію він неодноразово пояснював американському президенту.

Так, у нас було кілька розмов із президентом Трампом щодо атак на нафтопереробні заводи. Ми сказали, що не можемо просто не відповідати, коли Росія атакує нашу енергетичну інфраструктуру, коли Росія вбиває наших людей, коли атакує нашу електромережу, газові заводи та все інше,

– заявив Зеленський.

Президент пояснив, що Україна запропонувала США взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Водночас Зеленський озвучив альтернативний варіант — посилення української протиповітряної оборони американськими системами Patriot.

Якщо вам потрібно, щоб ми місяць не атакували їхні нафтопереробні заводи, дайте нам Patriot на місяць,

– запропонував президент.

Він додав, що Україна готова знайти кошти для оплати постачання.

Що Зеленський сказав про позицію США?

Окремо президент наголосив на необхідності відверто говорити з американським лідером про війну та наслідки російської агресії.

Я повинен поділитися з президентом правдою, реальним станом справ. Америка не може допомагати Росії. Президент Трамп не може допомагати Путіну,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ініціатива США щодо припинення атак по енергетичній інфраструктурі не запрацювала через масовані обстріли з боку Москви. Тоді Зеленський констатував, що Кремль відкинув деескалаційні кроки та продовжив цілеспрямований терор, що змусило українські сили діяти дзеркально.

До того ж за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі Patriot, тоді як щомісячна потреба нашої протиповітряної оборони для надійного прикриття міст становить приблизно 350 одиниць.