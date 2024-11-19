Військовий назвав єдиний спосіб, як зупинити просування росіян на фронті

Російська армія регулярно атакує українські позиції, встановлює чергові дедлайни щодо захоплення певних територій та не полишає спроб просунутися далі. Навіть численні втрати особового складу Росію не зупиняють.

Заступник командира батальйону ударних безпілотників 92-ї бригади "Ахіллес" Олесь Маляревич розповів 24 Каналу, що зокрема на Куп'янському напрямку в Харківській області атаки ворога регулярні та цілодобові.

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Види атак російської армії

Військовослужбовець зазначив, що в певний період атаки противника можуть відрізнятися, серед таких: піхотна атака; артилерійський обстріл і після нього "м'ясний" штурм; танкові/бронетанкові прориви.

Останній такий прорив окупанти намагалися здійснити, коли хотіли зайти в Куп'янськ минулого тижня. Маляревич зауважив, що ресурс противника знищується Силами оборони, але все-таки росіянам вдається захопити трохи території.

Вони будуть рухатись, ніщо не змусить їх зупинитись, тільки сила. Треба показати їм, що вони втратять все, якщо продовжать свій рух вперед. Тому зупинити окупантів треба тільки силою. Інших варіантів немає,

– наголосив Маляревич.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни припустив, що російська армія в зимовий період сконцентрує свої сили, аби взяти під контроль прифронтові українські населені пункти, активно атакуючи. Пріоритет для окупантів такі міста: Торецьк, Курахове, Покровськ.

Експерти підкреслили важливу роль українських БпЛА, які допомагають стримувати російське просування. Росіяни, аби вберегтися від дронів, можуть ухвалити рішення проводити саме міські бої, бо буде змога заховатися у багатоповерхівках.

В Генштабі повідомили, що нині найбільша кількість бойових зіткнень на Покровському та Курахівському напрямках. Ситуація на фронті залишається напруженою. Окупанти активно застосовують авіацію та артилерію.