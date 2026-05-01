Росія горітиме ще сильніше: Зеленський анонсував посилення далекобійних ударів

Президент України анонсував посилення атак на Росію. Особливий акцент – саме на далекобійних ударах.

Про це оголосив президент Зеленський у традиційному вечірньому зверненні до українців 1 травня.

Що сказав Зеленський про удари по Росії?

Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує суттєве посилення напрямку наших так званих "далекобійних санкцій" – українських далекобійних систем.

Будуть рішення. Будуть рішення і по військовій освіті,

– повідомив президент.

Що саме мав на увазі глава держави, він не уточнив. Проте останнім часом українські удари по Росії посилилися.

Варто зауважити! Українські БпЛА уже дісталися Уралу. Вперше це сталося 25 квітня. Після цієї атаки російські пропагандисти почали бідкатися, що російська ППО не змогла збити дрони за 10 годин їхнього польоту. Загалом відстань до Уралу від України становить понад 1800 кілометрів.



Сили безпілотних систем тоді уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області.

Як далекобійні удари впливають на ворога?

Як раніше цього дня зауважував Володимир Зеленський, з початку 2025 року країна-терористка уже втратила щонайменше 7 мільярдів доларів через атаки по нафтовій індустрії.

"Далекобійні санкції" України вийшли на новий рівень за трьома компонентами:

скорочення російського нафтового прибутку,

дистанція,

інтенсивність санкцій.

До речі, російська протиповітряна оборона виявилася безсильною проти українських безпілотників. Причина – недостатня щільність захисту і складність виявлення дронів радарами, зазначив авіаційний експерт Валерій Романенко 24 Каналу.

Останні атаки на Росію

29 квітня у Воронезькій області Сили оборони атакували російські гелікоптери Мі-28 та Мі-17. Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зазначив 24 Каналу, що ця атака засвідчила, що Україна уже може бити по другому ешелону тилів росіян. Ще донедавна дістатися туди було вкрай складно.

Також 29 квітня через атаку дронів горів НПЗ в Орську Оренбурзької області. Цей завод займається виробництвом понад 30 видів нафтопродуктів і може переробляти 6,6 мільйона тонн нафти щорічно.

А 30 квітня дрони СБУ "завітали" на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", що за понад 1 500 кілометрів від України.

Співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн у коментарі 24 Каналу пов'язав посилення атаки на НПЗ Росії через ріст цін на нафту після війни на Близькому Сході, через яку країна-терористка почала заробляти більше.